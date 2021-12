Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej. Specjaliści w jednym miejscu

Na oficjalnej stronie internetowej PEEE już teraz mogą dołączać eksperci. Obecność na platformie ma stanowić dla nich szansę na pozyskanie nowych klientów, a jednocześnie na zwiększenie kompetencji. Każdy ekspert, który zarejestruje się na platformie do końca lutego 2022 roku, zostanie przeszkolony z zasad programu Czyste Powietrze . Ma to pozwolić na proponowanie właściwych rozwiązań i umożliwić pomaganie inwestorom w pozyskiwaniu środków na termomodernizację.

PEEE może być zatem dla wielu osób miejscem, dzięki któremu uświadomią sobie, w jakim kierunku powinny podążać, by zwiększyć wydajność energetyczną swojego domu. Jest to też próba dotarcia do osób, które do tej pory nie były świadome problemów, jakie powoduje niska wydajność energetyczna budynków.