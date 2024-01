PlayStation 5 zaskakuje: Aktualizacja blokuje popularny sprzęt

Jesteśmy świadomi problemu z Zen i PS5. Od 24 stycznia konsola prosi wszystkich o aktualizację do wersji: 24.01-08.60.00 , a jeśli to zrobisz, Zen nie będzie już łączyć się z PS5 bez rozłączenia. Jednak ta aktualizacja NIE jest obowiązkowa! Po prostu pomiń to, a wszystko powinno nadal działać zgodnie z oczekiwaniami po aktualizacji Zen 2.2.2.Obecnie nie ma harmonogramu naprawy, więc nie zdziw się, jeśli zostaniesz poproszony o sprawdzenie tego powiadomienia, gdy poprosisz o jakikolwiek szacowany czas przybycia. Mogą to być 24 godziny, 24 dni, 24 miesiące, nie dowiemy się, dopóki się w to nie zagłębimy. To powiadomienie zostanie zaktualizowane, gdy tylko będziemy mieli więcej informacji. Doceniamy twoją cierpliwość. Rozwiązanie tymczasowe: nie aktualizuj systemu operacyjnego PS5 ani nie korzystaj z obejścia dotyczącego Gry zdalnej PS5.