Pobierają prąd, nawet gdy są wyłączone. Te urządzenia drenują twój portfel

Pozostawianie wtyczki w gniazdku w niektórych przypadkach można porównać do wyrzucania pieniędzy w błoto. Nawet jeśli nie korzystasz z danego urządzenia, może ono zużywać prąd. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz można wskazać pięć urządzeń, które szczególnie chętnie pożerają energię, choć często o tym nie wiemy.

Powszechnym nawykiem jest zostawianie ładowarki w gniazdku. Wiele z nas rano odłącza telefon i biegnie do pracy, zapominając o ładowarce. Choć ta pobiera tylko niewielką ilość energii (1,2 W), to w skali roku może to kosztować około 5 zł.