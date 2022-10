Podmorski kabel połączy dwa kontynenty. Popłynie nim prąd z OZE

Grecka firma Copelouzos Group chce ułożyć na dnie morza kabel, który połączy Europę z Afryką. Inwestycja ta ma pozwolić na przesyłanie energii z elektrowni słonecznych i wiatrowych z Egiptu do regionu administracyjnego Attyka w Grecji.

Dziennikarze serwisu PV-Magazine informują , że kabel ma pozwalać na przesyłanie mocy na poziomie 9,5 GW. Niedawno doszło do spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele greckiego przedsiębiorstwa oraz prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi, premier kraju Moustafa Madbouly, a także minister elektryczności i energii odnawialnej Mohamed Shaker.

Gregy-Elica Interconnection, bo tak nazywa się to ogromne przedsięwzięcie, pozwoli na dostarczanie energii wytwarzanej w Egipcie z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych nie tylko do Grecji, ale także do sieci przesyłowych między Grecją a Włochami i Grecją a Bułgarią.