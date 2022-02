Polacy kupują pompy ciepła. Gigantyczny wzrost sprzedaży

Pompy ciepła to bardzo wygodny sposób ogrzewania budynków. Polacy coraz chętniej inwestują w takie urządzenia, mimo wysokich kosztów początkowych inwestycji. W 2021 roku odnotowano ogromny wzrost sprzedaży pomp do ogrzewania budynków.

Pompa ciepła to jedno z częściej wybieranych rozwiązań do ogrzewania budynków. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, ponieważ nie przyczyniają się do niskiej emisji (emisja na wysokości do 40 metrów), a przy tym są bezobsługowe dla inwestora.

Wraz z następującą modernizacją źródeł ogrzewania, coraz więcej Polaków decyduje się na inwestycję w pompę ciepła. Ma to związek między innymi z popularnością mikroinstalacji fotowoltaicznych, dzięki którym wyraźnie zredukować można rachunki za prąd. Jak donosi Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w 2021 roku sprzedaż pomp do ogrzewania budynków wzrosła aż o 80 procent.

Cały rynek pomp ciepła, uwzględniając przy tym pompy do ogrzewania wody użytkowej, odnotował wzrost o 66 procent względem roku 2020. Najpopularniejszym rozwiązaniem w Polsce są pompy powietrze/woda do ogrzewania budynków, których w 2021 roku sprzedano 79 tys. sztuk. Wszystkich pomp ciepła w Polsce (łącznie z tymi, których używa się do przygotowania ciepłej wody użytkowej) sprzedano w zeszłym roku 93 tysiące.

Rynek pomp ciepła rozwija się

W 2021 roku sprzedano w Polsce dziesięć razy więcej pomp ciepła niż w roku 2017. W stosunku do roku 2011 ubiegłoroczna sprzedaż była aż 50 razy większa. Wzrost sprzedaży dotyczy przede wszystkim pomp powietrze/woda. Nieznacznie wzrosłą sprzedaż pomp solanka/woda, natomiast mniej inwestorów zdecydowało się na zakup gruntowych pomp ciepła.

Źródło zdjęć: © PORT PC Sprzedaż pomp ciepła w Polsce

Więcej niż w Niemczech

PORT PC zauważa, że obecnie w Polsce sprzedaje się więcej powietrznych pomp ciepła w przeliczeniu na jednego mieszkańca, niż ma to miejsce w Niemczech. W naszym kraju jest to o ok. 30 proc. więcej niż u naszych zachodnich sąsiadów.

Według szacunków PORT PC rok 2022 powinien przynieść dalszy rozwój rynku pomp ciepła. Eksperci spodziewają się wzrostu sprzedaży powietrznych pomp ciepła o około 50 proc., wzrostu sprzedanych gruntowych pomp ciepła o około 20 proc i spadku sprzedaży pomp służących do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.

