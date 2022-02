Fotowoltaika a nowe przepisy. "Polska jest nieco opóźniona"

Rok 2022 przyniesie nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki. Od kwietnia nie będzie już funkcjonował system opustów, który pozwala na odzyskanie 70 lub 80 proc. nadwyżki z produkowanej energii. Zastąpi go mniej korzystny net-billing, w którym cała nadmiarowa energia elektryczna będzie odsprzedawana, co będzie mniej opłacalne.

- Zmiany przepisów zawsze wpływają na zachowania klientów, wierzymy jednak, że nie będą one tak istotne, jak można by się było tego spodziewać. Nie ma odwrotu od OZE i myślę, że jest to kierunek, który będzie utrzymany za sprawą większych odbiorców, którzy bardziej odczują wysokie wzrost ceny energii - dodaje.