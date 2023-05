Polacy zbadali degradację fotowoltaiki. Jak działa po 15 latach?

Powszechnie wiadomo, że panele fotowoltaiczne ulegają degradacji. Producenci często informują o tym, że w pierwszych latach eksploatacji instalacji następuje spadek wydajności o kilka procent, a następnie udzielają gwarancji, np. na to, że po 25 latach będą one pracować z co najmniej 80 proc. wydajnością. Nie każdy chce w to wierzyć, lecz badania polskich naukowców zdają się potwierdzać tę tezę.