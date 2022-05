Polska fotowoltaika jest wzorem? Działamy szybciej niż zakładany plan

- Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Jak wynika z raportu "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022", fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej - komentuje minister Zyska.

Na podstawie przygotowanych przez IEO danych można wywnioskować, co było główną przyczyną rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Wpływ na to miało wprowadzenie programu Mój Prąd. Widać to po znacznym wzroście mocy zainstalowanej w energetyce prosumenckiej od 2019 roku, kiedy to ruszył wspomniany program dotacji.