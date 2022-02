Polska wyśle Ukrainie moździerze. Jakie są możliwości tej broni?

LMP-2017 kal. 60 mm to lekki moździerz piechoty zaprojektowany jako środek ogniowy bezpośredniego wsparcia. Jak czytamy na stronie producenta, jest to broń przeznaczona do "do destrukcyjnego oddziaływania kinetycznego na systemy walki przeciwnika", a jej ogień "zapewnia skuteczne wsparcie walczących pododdziałów w warunkach widzialności optycznej w każdych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jak i w nocy".