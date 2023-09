Pompa ciepła zimą? Poniżej zera wciąż ma sens

W artykule opublikowanym na łamach czasopisma Joule naukowcy z Oksfordu przedstawiają tzw. współczynniki wydajności COP dla różnych urządzeń grzewczych. To stosunek wyprodukowanego ciepła i zużytej energii. Jako dobry współczynnik w skali całego roku uznaje się 3-4. Powietrzne pompy ciepła osiągnęły wynik 3-6.

Testy wykazały, że przy temperaturach o 5 do -10 stopni Celsjusza średni COP wyniósł 2,62, a to wystarczająco dużo, by pompa ciepłą okazała się całkowicie wystarczająca. Kłopoty zaczynają się tak naprawdę dopiero poniżej -10 stopni Celsjusza, gdzie COP waha się między 1,5 a 2 – w takim przypadku mogłaby już być potrzeba rezerwowa forma ogrzewania, uzupełniająca system.