Posiadasz bezterminowe prawo jazdy? Zobacz, co musisz zrobić, by uniknąć kary

Posiadanie bezterminowego prawa jazdy, które jeszcze do niedawna było uznawane za wygodne rozwiązanie, może wkrótce przynieść nieoczekiwane konsekwencje. W związku z nowymi przepisami, wielu kierowców posiadających ten dokument będzie musiało podjąć działania, aby uniknąć kar finansowych oraz problemów podczas kontroli drogowej . W tym artykule dowiesz się, co dokładnie zmienia się w przepisach, kogo dotyczy obowiązek wymiany prawa jazdy oraz jakie kroki należy podjąć, aby zgodnie z prawem kontynuować bezproblemową jazdę po polskich drogach.

Zmiany wprowadzone w 2013 roku ustalają, że maksymalny okres obowiązywania prawa jazdy to 15 lat. Taki okres dotyczy osób nieposiadających problemów zdrowotnych. W innych przypadkach okres ważności dokumentu może być znacznie skrócony.

Obecnie w Polsce nie wydaje się już praw jazdy bez określonego terminu ważności. Istnieją jednak kierowcy, którzy posiadają fizyczne dokumenty bez daty wygaśnięcia. Zgodnie z przepisami, są oni zobowiązani do zwrotu starych praw jazdy i wymiany na nowe, z datą ważności.

Wymiana bezterminowych dokumentów rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Oznacza to, że do 2033 roku wszystkie bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Kierowcy muszą dokonać wymiany, aby zachować uprawnienia.