Ten błąd może cię kosztować 200 zł. Co zrobić, by uniknąć tego mandatu?

Niewłaściwe używanie kierunkowskazów to jedno z częstszych przewinień na polskich drogach, które nie tylko wpływa na płynność ruchu, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Choć wydaje się to być podstawową czynnością każdego kierowcy, wielu z nich nadal ignoruje obowiązek sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub robi to w sposób niewłaściwy. Niestety, takie zachowania mogą prowadzić do groźnych sytuacji, a także, podobnie jak w przypadku naklejek na szybie, wiązać się z nałożeniem mandatu i punktów karnych.