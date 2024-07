Tacy kierowcy chorują latem od klimatyzacji. Prozaiczny powód

Przeziębienie latem jest zazwyczaj wynikiem gwałtownych różnic temperatur, w jakich przebywamy. Gdy na zewnątrz panuje np. 30 stopni, w aucie obniżamy temperaturę do minimum, szukając ochłody. Po dotarciu do celu, schłodzone ciało spotyka nagły wzrost temperatury, co prowadzi do kataru czy bólu gardła. Oto podstawowe błędy, jakich należy unikać przy używaniu klimatyzacji w samochodzie.