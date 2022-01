Potężna erupcja na Pacyfiku. Satelita NASA zauważyła coś niezwykłego

Do wybuchu podwodnego wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai doszło w sobotę 15 stycznia. W jej wyniku powstała wielka fala tsunami, która uderzyła w wybrzeże Japonii. Naukowcy twierdzą, że erupcja wywołała również serię atmosferycznych fal grawitacyjnych, które zostały wykryte przez satelitę Aqua, obsługiwaną przez NASA – czytamy na łamach magazynu Nature. Zdaniem specjalistów dotarły one aż do jonosfery (według Encyklopedii PWN jest to warstwa położona na wysokości od 70 do 1000 km).