Powstaje na dnie oceanu. Uczeni wciąż ją obserwują

Chociaż ludzkość nieustannie stara się rozwikłać tajemnice Wszechświata i coraz odważniej eksploruje przestrzeń kosmiczną, nadal pozostaje wiele nieodkrytych sekretów na samej Ziemi. W centrum zainteresowania naukowców znalazła się niezwykła formacja ukryta pod powierzchnią Pacyfiku. Jej obszar przekracza 200 tys. km kw., co można porównać do powierzchni Wielkiej Brytanii. Ta struktura jest znana jako Melanezyjski Płaskowyż Graniczny.

Z publikacji w "Earth and Planetary Science Letters" wynika, że płaskowyż jest wyjątkową formacją geologiczną, której początki sięgają ery dinozaurów. Badacze, analizując próbki skał pochodzące z tego obszaru, doszli do wniosku, że struktura ta zaczęła się kształtować w okresie kredy, około 120 milionów lat temu.

W okresie tym doszło do serii erupcji lawy wulkanicznej, które zapoczątkowały formowanie się licznych podwodnych gór. Kolejna faza miała miejsce między 56 a 34 mln lat temu, kiedy to w wyniku intensywnej aktywności wulkanicznej powstały nowe góry i wyspy. Te formacje z czasem uległy erozji i ostatecznie zatonęły.

Trzecia faza formowania płaskowyżu miała miejsce w okresie od 23 do 5 mln lat temu, a jego najnowsza faza rozpoczęła się około 5 mln lat temu i prawdopodobnie trwa do dziś. Chociaż istnienie tego regionu było znane od dawna, naukowcy podkreślają, że wiele takich formacji rozwija się przez miliony lat bez wyraźnego wpływu na środowisko. To właśnie ten brak znaczącego oddziaływania ograniczał dotychczas intensywność badań nad Melanezyjskim Płaskowyżem Granicznym.