Powstała hybryda robota i myszy. Porusza się dzięki mięśniom gryzonia

Polimerowy szkielet tych niewielkich, biologicznych robotów został wydrukowany przy pomocy drukarki 3D. Natomiast najistotniejszą ich częścią stały się mysie tkanki mięśniowe, które zostały ukształtowane we wspomnianym szkielecie. To właśnie te tkanki odpowiadają za wprawianie robotów w ruch. Pierwsze z nich, umiejące chodzić, zostały zademonstrowane już w 2012 roku. Natomiast w roku 2016 zaprezentowano roboty, które były aktywowane przy pomocy promieni świetlnych. Z jednej strony umożliwiło to badaczom sprawowanie kontroli nad nimi, z drugiej jednak stanowiło dość znaczące ograniczenie w kontekście potencjalnego ich praktycznego wykorzystania. Sporym wyzwaniem bowiem byłoby utrzymanie nad nimi kontroli w warunkach innych niż laboratoryjne.

Kluczowa w tym kontekście jest cewka odbiorcza, za której pośrednictwem roboty te są zasilane. Odbywa się to w ten sposób, że do robotów przesyłany jest bezprzewodowy sygnał, który pobudza diody LED do pulsowania. Stymulują one następnie skurcze tkanek mięśniowych, które zostały ukształtowane tak, aby były wrażliwe na światło. A to z kolei sprawia, że wprawiają one w ruch polimerowy szkielet, powodując, że robot zaczyna się poruszać. Celując zaś w określone mikrodiody LED, uzyskujemy możliwość pobudzenia do ruchu określonych partii mięśni, a tym samym do skierowania robota w określonym kierunku.