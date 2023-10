Pożary fotowoltaiki w Niemczech i Austrii. Seria przypadków

W budynku widoczny był gęsty dym, który pochodził z uszkodzenia magazynu energii połączonego z instalacją fotowoltaiczną. W celu ugaszenia pożaru konieczne było umieszczenie akumulatora w specjalnym kontenerze, gdzie został on schłodzony. Oprócz tego konieczne było pozbycie się toksycznego dymu z budynku, do czego wykorzystane zostały wentylatory. Z doniesień pv magazine wynika, że uszkodzony został prawdopodobnie magazyn energii marki LG. Podobne zajście miało miejsce w niemieckiej miejscowości Kochel am See, 19 września 2023 r.