Pożary fotowoltaiki. To najczęstsza przyczyna

Pożary instalacji fotowoltaicznych to temat, którego nie powinno się bagatelizować. Biorąc pod uwagę liczbę powstających w Polsce instalacji, ryzyko występowania pożarów z roku na rok będzie rosło. Wynika to nie tylko ze wzrostu liczby przydomowych elektrowni słonecznych, ale też z jakości prac montażowych.

W 19 proc. przypadków problem występuje w puszkach łączeniowych, w 8 proc. problem tkwi w kablach, a 24 proc. we wtykach i zaciskach. Dane te wyraźnie udowadniają, że jakość montażu i kompetencje instalatorów odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa instalatorom. Z tego względu warto rozsądnie podchodzić do wyboru ekipy montującej.

Ryzyko wystąpienia problemów można zminimalizować, stosując się do dwóch podstawowych zasad. Po pierwsze - należy unikać połączeń wtyczek dwóch różnych marek. Poszczególne przedsiębiorstwa mogą wykonywać wtyki w minimalnie różny sposób, co zwiększa ryzyko wzrostów temperatury. Najbezpieczniej jest wykonywać połączenia przy użyciu markowych złączek, tych samych dla każdego modułu.

Drugą kwestią, którą instalatorzy fotowoltaiki powinni wziąć pod uwagę, jest zadbanie o właściwe zaciskanie złącz. Do tego celu służą specjalistyczne narzędzia, które wbrew pozorom nie są drogie, a dają poczucie bezpieczeństwa. Jeśli instalator zaciska złącza przy użyciu klasycznych szczypiec (tzw. kombinerek), inwestor powinien zwrócić na to uwagę.

Kable te muszą być jednak prowadzone możliwie blisko siebie. Wynika to z konieczności minimalizowania pętli, która może "przyciągać" pioruny w trakcie burz. Aby zabezpieczyć się przed burzą, a jednocześnie zminimalizować ryzyko pojawienia się łuku między przewodami, najbezpieczniej jest prowadzić je w osobnych trasach kablowych, umieszczonych blisko siebie. Innym rozwiązaniem jest stosowanie w instalacjach fotowoltaicznych przewodów o podwójnej izolacji, choć nie zawsze zapewnia to pełne bezpieczeństwo.

Ważne jest też zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny być one przymocowane (na przykład do konstrukcji), co zminimalizuje ryzyko poruszania nimi przez wiatr i przecierania się izolacji. Kolejną kwestią jest zadbanie o to, by nie były eksponowane na działanie słońca słonecznego i wysokiej temperatury. Słońce w dłuższej perspektywie może uszkodzić nawet materiały odporna na promieniowanie ultrafioletowe.