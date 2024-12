Pozbądź się nieprzyjemnych zapachów. Połóż ten owoc na kaloryferze

Aromaterapia, będąca gałęzią medycyny alternatywnej, opiera się na założeniu, że zapachy mogą poprawiać nasze zdrowie i samopoczucie. Jej korzenie sięgają starożytności. Naukowcy zwrócili na nią uwagę i odkryli, że aromaterapia ma duże możliwości terapeutyczne.

W tej metodzie stosowane są naturalne zapachy, głównie w formie olejków eterycznych oraz destylatów. Każdy zapach może wpływać na nas inaczej — niektóre pobudzają, inne relaksują. Warto zainteresować się aromaterapią i zacząć ją stosować w domu. Najprostszy sposób to stworzyć domowy odświeżacz, który przyniesie naturalny, piękny zapach do twojego mieszkania. Wyjaśniamy, jak go przygotować.

Jak przygotować domowy odświeżacz powietrza?

Olejki eteryczne pozyskuje się ze świeżych bądź suszonych części roślin. To dlatego ich zapachy są naturalne i przyjemne. Kosztują one około 10 zł za buteleczkę, a cena zależy od rośliny, z której je wytworzono. Do tańszych należą olejki lawendowe, natomiast najdroższym jest ten wytwarzany z płatków róży damasceńskiej — 5 ml tego olejku to aż koszt 1800 zł.

Marzysz o naturalnym, pięknym zapachu w domu? Wybierz dobry olejek eteryczny lub samodzielnie wykonaj domowy odświeżacz powietrza, co jest naprawdę tanie. Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy: skórek cytryny i woreczka śniadaniowego. Zetrzyj skórki na tarce o drobnych oczkach i włóż do woreczka. Im więcej skórek do niego dodasz, tym intensywniejszy zapach otrzymasz. Zamknij woreczek i umieść go na kaloryferze. Już po kilku minutach Twój pokój wypełni przyjemny, cytrusowy aromat.

Ekologiczny neutralizator zapachów

W łazience często występuje nieprzyjemny zapach. Jego źródłem są bakterie gromadzące się na płytkach, ręcznikach czy armaturze. Jak się go pozbyć? Po sprzątaniu warto użyć domowego neutralizatora zapachów.