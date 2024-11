Przypaliłeś żelazko? Sięgnij po owoc, który masz w swoim domu

Chociaż niektórzy twierdzą, że prasowanie to już przeszłość, wciąż zdarzają się tkaniny, które po prostu wymagają prasowania, aby nie wyglądały niechlujnie. Tak dzieje się na przykład z lnem, który ma tendencję do mocnego gniecenia. Nigdy nie zapominaj, że żelazka rzadko kiedy są regularnie czyszczone, co może skutkować nieprzyjemnymi niespodziankami, jak na przykład ślady przypaleń. Co więc zrobić z przypalonym żelazkiem? Rozwiązanie jest proste i znajduje się już w twoim domu.

Kamień z żelazka - jak się go pozbyć?

Kiedy często używasz żelazka, zapewne dolewasz do niego wody, by zwiększyć skuteczność prasowania za pomocą pary. Niestety, podgrzewanie wody prowadzi do wytrącania się jonów wapnia i żelaza, tworząc tzw. kamień.

Aby pozbyć się kamienia z żelazka, wykorzystaj kwasek cytrynowy. Jest tani i dostępny w każdym sklepie. Wystarczy zmieszać go z wodą i taki roztwór wlać do żelazka. Następnie, uruchom urządzenie na najwyższej temperaturze. Naciskaj przycisk odpowiadający za parę, aż wykorzystasz cały roztwór. Kamień powinien zniknąć.

Przypaliłeś żelazko? Jest na to sposób!

Żelazko nie tylko wewnątrz potrzebuje czyszczenia. Co zrobić z przypaloną stopą grzejną? Tu również wystarczy jeden prosty składnik, który każdy ma w domu – to cytryna. Kwas cytrynowy skutecznie rozpuszcza resztki spalenizny, usuwając wszelkie zabrudzenia.

Jak to działa? Rozgrzej żelazko do średniej temperatury, następnie odłącz je od prądu. Przeciętą na pół cytryną natrzyj powierzchnię przypalonego żelazka, szczególnie skupiając się na przypaleniach. Po kilku minutach się ich pozbędziesz. Na koniec wytrzyj je czystą, wilgotną ściereczką z mikrofibry.

Czym wyczyścić przypalone żelazko? © canva.com | pixelshot

