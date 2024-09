Poznanie swojej wagi będzie prostsze. Innowacyjna waga od Xiaomi

Ok, rozumiem

Xiaomi wprowadziło na rynek nową, inteligentną wagę łazienkową Mijia Body Fat Scale S400 Pro, która łączy zaawansowaną technologię z przystępną ceną. Dowiedz się, dlaczego to urządzenie może stać się idealnym narzędziem do monitorowania twojego zdrowia i gdzie możesz je kupić.

W dobie rosnącego zainteresowania zdrowym stylem życia coraz więcej osób poszukuje urządzeń, które umożliwią dokładne monitorowanie parametrów ciała. Xiaomi odpowiada na te potrzeby, wprowadzając do przedsprzedaży swoją najnowszą wagę łazienkową – Mijia Body Fat Scale S400 Pro. To inteligentne urządzenie, które oferuje znacznie więcej niż tradycyjne wagi, pozwalając użytkownikom na precyzyjny pomiar nie tylko masy ciała, ale również innych kluczowych wskaźników zdrowia. Waga charakteryzuje się nowoczesnym designem, zaawansowaną technologią oraz konkurencyjną ceną, co czyni ją jednym z najciekawszych produktów na rynku.

Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 Pro - inteligentna waga łazienkowa

Xiaomi po raz kolejny zaskakuje swoich klientów nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Tym razem firma wprowadziła do przedsprzedaży Mijia Body Fat Scale S400 Pro, innowacyjną inteligentną wagę łazienkową, która oferuje znacznie więcej niż tradycyjne urządzenia tego typu. Waga łazienkowa Xiaomi S400 Pro to nowoczesne narzędzie, które wykorzystuje zaawansowaną technologię, aby dostarczać dokładniejsze wyniki pomiarów.

Zamiast standardowych elektrod, urządzenie wyposażono w specjalne wzmacniane szkło z powłoką z tlenku cyny z indem, co pozwala na lepsze przewodnictwo prądu i tym samym bardziej precyzyjne wyniki. Waga jest w stanie zmierzyć nie tylko masę ciała, ale również takie parametry jak tkanka tłuszczowa czy zawartość wody w organizmie. Producent zapewnia, że dokładność wyników wynosi ponad 93%, co stawia Mijia Body Fat Scale S400 Pro w czołówce inteligentnych wag dostępnych na rynku.

Dodatkowo waga łazienkowa Xiaomi została wyposażona w 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz, który nie tylko prezentuje dane z pomiarów, ale również ułatwia obsługę urządzenia. Dzięki temu użytkownik nie musi korzystać z aplikacji mobilnej, aby uzyskać podstawowe informacje.

Waga obsługuje użytkowników o wadze do 150 kg, co czyni ją uniwersalnym urządzeniem dla większości domów. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą monitorować swoje zdrowie i kondycję w sposób bardziej zaawansowany niż tylko za pomocą tradycyjnej wagi.

Gdzie kupić i ile kosztuje waga od Xiaomi?

Nowa waga łazienkowa Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 Pro jest już dostępna w przedsprzedaży, co oznacza, że osoby zainteresowane mogą ją zamówić wcześniej przed oficjalną premierą. Urządzenie trafiło do sprzedaży w Chinach, a jego cena wynosi 249 juanów, co przekłada się na około 135 złotych bez uwzględnienia podatków i opłat celnych.

Cena tej wagi jest wyjątkowo atrakcyjna, biorąc pod uwagę zaawansowane funkcje, które oferuje. Na polskim rynku waga prawdopodobnie pojawi się nieco później, jednak warto śledzić oferty lokalnych sklepów internetowych oraz międzynarodowych platform sprzedażowych, takich jak AliExpress czy Gearbest, gdzie Xiaomi regularnie oferuje swoje produkty.

Nowa waga od Xiaomi kosztuje około 135 zł © Xiaomi | Xiaomi