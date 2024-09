Prawdziwa bestia wśród powerbanków. Xiaomi ponowie zaskoczyło

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z wielu urządzeń elektronicznych jednocześnie , co generuje większe zapotrzebowanie na przenośne źródła energii. Powerbanki stają się więc nieodłącznym elementem codziennego życia , szczególnie dla osób, które potrzebują niezawodnego rozwiązania podczas podróży lub intensywnej pracy mobilnej. Xiaomi, znane z innowacyjnych rozwiązań, wprowadza na rynek nowy model, który wyróżnia się nie tylko ogromną pojemnością, ale także imponującą mocą ładowania. Powerbank Xiaomi 25000 212W to urządzenie, które odpowiada na te potrzeby i staje się liderem w swojej kategorii.

Xiaomi po raz kolejny pokazuje, że potrafi zaskoczyć rynek technologicznymi nowinkami. Tym razem uwagę przyciąga powerbank Xiaomi 25000 212W , który nie bez powodu zyskał miano prawdziwej bestii wśród banków energii. Urządzenie wyposażone jest w akumulatory o łącznej pojemności 25000 mAh , co sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących dużej ilości energii w podróży . Ważnym atutem jest również moc ładowania , która wynosi 212W, co pozwala na jednoczesne ładowanie trzech urządzeń przy zachowaniu imponującej wydajności.

Urządzenie wyposażone jest w dwa porty USB-C oraz jeden port USB-A , co daje ogromne możliwości w zakresie kompatybilności z różnymi urządzeniami. Główne gniazdo USB-C (C1) wspiera standard Power Delivery 3.1 , umożliwiając ładowanie o maksymalnej mocy 140W, co jest wystarczające nawet dla takich urządzeń jak MacBook Pro . Drugi port USB-C oferuje 45W, a port USB-A zapewnia ładowanie z mocą 120W.

Na szczególną uwagę zasługują także protokoły szybkiego ładowania , takie jak QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP i Apple 2.4 A , co czyni powerbank Xiaomi kompatybilnym z szeroką gamą urządzeń. Pomimo swojej mocy, urządzenie jest również bezpieczne w użytkowaniu, dzięki zastosowaniu zaawansowanych zabezpieczeń, które chronią przed przegrzewaniem oraz przeciążeniem układu.

Wirtualna rzeczywistość według Meta. Pojawi się nowy tani sprzęt do obsługi VR

Wirtualna rzeczywistość według Meta. Pojawi się nowy tani sprzęt do obsługi VR

Xiaomi Powerbank 25000 212W to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób, które potrzebują dużej ilości energii na co dzień. Idealnie sprawdzi się wśród użytkowników, którzy często korzystają z wielu urządzeń jednocześnie, jak smartfony, laptopy, tablety czy konsolki przenośne. Dzięki wysokiej mocy ładowania (212W), urządzenie sprosta potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników – od profesjonalistów, którzy potrzebują szybko naładować swojego laptopa, po osoby aktywnie korzystające z technologii podczas podróży.