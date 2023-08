Prąd w Polsce najdroższy w Europie. Nie zmienia tego rosnąca moc OZE

Wszędzie poza Polską węgiel kamienny tanieje. W portach ARA jego cena w lipcu wynosiła 450 zł/t, a jeśli stawkę tą zestawić z poziomem kaloryczności polskiego węgla, która jest niższa, węgiel w Europie sprzedawano za 396 zł/t. Polski węgiel drożeje, osiągając najwyższy poziom w historii, niemal 739 zł/t, przez co koszt wytworzenia prądu z polskiego węgla jest o ok. 150 zł/MWh wyższy niż koszt produkcji prądu z węgla importowanego.

Dużo słyszy się o inwestycjach w odnawialne źródła energii. W miesiącach wiosennych i letnich produkcja z fotowoltaiki jest na tyle duża, że w poszczególnych dniach dochodzi do nadpodaży energii na rynku. Pod koniec maja w 2023 r. w Polsce zainstalowanych było ponad 13,9 GW w fotowoltaice , a w samym maju do sieci przyłączono 0,5 GW mocy.

Decyzje o ograniczaniu podaży mocy podejmuje operator systemu przesyłowego i to on bierze na siebie koszty z tym związane. Wiąże się to z ograniczaniem zdolności importowych, awaryjnym eksportem do sąsiadów lub do ograniczania generacji z OZE. Jak czytamy we wspomnianym źródle - redukcja mocy odbywa się pozarynkowo, w związku z czym ceny energii na polskiej giełdzie utrzymują się na wyższym poziomie niż u naszych sąsiadów.