Jak odkamienić zmywarkę w prosty sposób? Użyj tych produktów

Zmywarka pracuje w stałym kontakcie z wodą i silnymi detergentami , co sprawia, że mogłaby się wydawać jednym z najczystszych urządzeń w domu. Faktem jest jednak, że wewnątrz zbiera się wiele zanieczyszczeń, w tym również kamień.

Jeśli zauważysz, że wyjęte naczynia tracą blask i wyglądają nieestetycznie , może to być oznaka osadzającego się na dnie kamienia . Jest jednak na to rozwiązanie. Poniżej przedstawiamy najprostszy sposób na odkamienienie zmywarki.

Zmywarka potrzebuje specjalnej pielęgnacji. Aby działała sprawnie, zawsze upewnij się, że masz odpowiednią ilość soli i nabłyszczacza . Sól pomaga zmiękczyć wodę, a nabłyszczacz gwarantuje, że naczynia będą pięknie lśnić. Tabletki czyszczące mogą nie wystarczyć, by utrzymać wnętrze w idealnym stanie.

Klucz do czystych naczyń. Sprawdź ten element w swojej zmywarce

Filtr i dno zmywarki to miejsca, które wymagają regularnego czyszczenia, aby urządzenie działało optymalnie. Jak się za to zabrać? Najpierw opróżnij zmywarkę i wyjmij filtr. Przemyj go starannie gąbką, a potem namocz w roztworze ciepłej wody z dodatkiem sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Odczekaj 10 minut, a następnie umieść filtr z powrotem na swoim miejscu.