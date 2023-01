Prąd ze Słońca i wiatru. Pierwsza taka farma w Polsce

Odnawialne źródła energii to ta gałąź energetyki, która w najbliższych latach będzie się rozwijać. OZE pozwalają na generowanie taniej i bezemisyjnej energii, lecz mają też swoje wady. W przypadku fotowoltaiki i energetyki wiatrowej podstawowy problem stanowi stuprocentowe uzależnienie od warunków meteorologicznych. Z tego względu dobrym pomysłem mogą być elektrownie hybrydowe, bazujące na więcej niż jednym źródle energii elektrycznej.

Tego typu obiektem ma być Kleczew Solar and Wind, budowany przez Grupę Lewandpol. Jak czytamy w komunikacie prasowym, zlokalizowana w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim farma solarno-wiatrowa będzie pierwszym tego rodzaju wielkoskalowym projektem w naszym kraju.

Budowana na terenach pokopalnianych farma solarno-wiatrowa w pierwszym etapie będzie dysponować mocą ponad 200 MW. Przyłączona do sieci zostanie fotowoltaika o mocy 193 MWp. 12 MW mocy zagwarantują turbiny wiatrowe.

Kleczew Solar and Wind ma być jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Energia elektryczna, która zostanie wyprodukowana w elektrowni, wystarczy na pokrycie zapotrzebowania energetycznego ok. 100 tys. gospodarstw domowych. W przyszłości obiekt ten ma być rozbudowywany o nowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Oprócz tego rozbudowana do mocy 250 MWp ma zostać część fotowoltaiczna.