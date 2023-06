Problem z klimatyzacją i ogrzewaniem. Ciągle popełniamy ten błąd

Przy budowie czy modernizacji budynku konieczne jest dobranie odpowiedniego źródła ogrzewania lub urządzeń chłodzących, czyli klimatyzatorów. Do tego celu służą m.in. parametry obliczeniowe klimatu. Są to wielkości fizyczne, które charakteryzują klimat danej lokalizacji geograficznej. Wielkości te wyznacza się na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych, które obejmują co najmniej 20 lat. Pozwalają one na obliczenie mocy cieplnej instalowanych urządzeń.