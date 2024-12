Prosty sposób na wilgoć na oknach. Wystarczy użyć tego produktu

Masz wrażenie, że woda regularnie skrapla się na szybach ? To zjawisko jest normalne w wielu domach w chłodniejszych miesiącach roku. W tym czasie mniej wietrzymy mieszkania, co powoduje zwiększenie poziomu wilgoci. Wilgotne powietrze gromadzi się na szybkim schładzaniu miejscach, jak okna.

Zbyt wysoka wilgotność to skutek słabej cyrkulacji powietrza. Kiedy ostatnio wietrzyłeś swoje mieszkanie ? Jeśli rzadko, to popełniasz błąd. Niezależnie od pogody za oknem warto wietrzyć pomieszczenia przynajmniej 15 minut dziennie . Regularne wietrzenie pozwala obniżyć poziom wilgoci i usuwać z powietrza szkodliwe bakterie.

Tik Tok to skarbnica porad domowych. Wiele osób działających na "cleantokrze" prezentuje przepisy na środki czystości z naturalnych i łatwo dostępnych składników. Tiktokerka znana jako Królowa Czystości pokazała swój sposób na usuwanie wilgoci z okien. Kobieta aplikuje na szybę kilka kropel płynu do mycia naczyń, a następnie poleruje do chwili, kiedy powierzchnia staje się wolna od smug. Tworzy to niewidoczną barierę, hamującą skraplanie.