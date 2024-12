Jak pozbyć się wilgoci z okien? Wystarczy, że kupisz tę roślinę

Jak powszechnie wiadomo, nadmierna wilgotność w pomieszczeniach nie sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Długie przebywanie w takim środowisku może prowadzić do kontaktów alergicznych i astmy. Ponadto może wywoływać bóle głowy, mięśni i stawów, a także powodować drażliwość i bezsenność, ponieważ są to idealne warunki do rozwoju grzybów i pleśni.