Przestaniesz wyrzucać fusy po kawie. Mają zastosowanie w... budownictwie

Jak donosi "The Guardian", badania opublikowane w "Journal of Cleaner Production" pokazują, że naukowcom z Uniwersytetu RMIT w Melbourne udało się opracować metodę ponownego użycia fusów kawowych, która zwiększa wytrzymałość betonu .

Dodanie przetworzonych fusów do mieszanki betonowej skutkuje jej wzmocnieniem aż o 29,3 proc. Proces pirolizy, kluczowy dla tej metody, ma również duży potencjał energetyczny.

Dr Shannon Kilmartin-Lynch z RMIT zwraca uwagę na problem marnowania ogromnych ilości fusów kawowych, w tym kapsułek. Podkreśla, że konwersja fusów na biowęgiel, materiał podobny do węgla drzewnego, może zastąpić część piasku używanego w procesie produkcji betonu .

Dr Rajeev Roychand z RMIT tłumaczy z kolei, że produkcja biowęgla z resztek kawy polega na ich prażeniu w warunkach beztlenowych, co minimalizuje emisję dwutlenku węgla. Piroliza, kluczowy element tej technologii, polega natomiast na ogrzewaniu fusów kawowych do około 350 stopni Celsjusza. Jest to proces efektywny energetycznie, ponieważ zwykle piroliza wymaga temperatur sięgających 900 stopni Celsjusza.