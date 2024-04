Zbliża się premiera AMD Ryzen 9000. Sieć zalała fala plotek i spekulacji

Nie brakuje również innych fałszywych informacji. Przykładem może być slajd opublikowany przez kanał Moore's Law is Dead, który rzekomo przedstawiał silnik wykonawczy architektury Zen 5. Materiał sugerował wsparcie dla zestawu instrukcji AVX512, co miałoby przełożyć się na wzrost wydajności w aplikacjach AI.

Okazało się jednak, że slajd nie pochodzi od producenta. Został on stworzony przez grupę znajomych, która chciała wprowadzić w błąd autorów przecieków . Moore's Law is Dead usunął grafikę, ale zaznaczył, że informacje te potwierdzają jego źródła i uważa je za prawdziwe.

Mimo że niektóre portale szybko podchwyciły tę informację, sugerując wprowadzenie nowej platformy, nasz redaktor Damian wyraził wątpliwości co do jej prawdziwości. Autor aplikacji MC Extractor wyjaśnił, że znak "+" odnosi się raczej do ogólnej platformy AM5, obejmującej także jej przyszłe ewolucje, a nie do nowej, oddzielnej platformy AM5+.