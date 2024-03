Rewolucja w procesorach? Będą nawet 100 razy lepsze

Rywalizacja na rynku procesorów nie ogranicza się już tylko do mocy obliczeniowej. Producenci starają się przewyższać nie tylko pod kątem wydajności, ale również efektywności energetycznej - mierzonej jako wydajność w odniesieniu do zużycia energii. Ta cecha zyskuje na znaczeniu nie tylko w komputerach stacjonarnych przeznaczonych do gier, ale przede wszystkim w urządzeniach przenośnych i centrach przetwarzania danych.

Według informacji udostępnionych w sieci, startup Efficient Computer dokonał przełomu, tworząc procesor, który wyprzedza wszystkie znane modele pod względem efektywności energetycznej.

Procesor o nazwie roboczej Monza, zaprojektowany przez stosunkowo nową firmę Efficient Computer, założoną w lutym 2023 roku, opiera się na innowacyjnej architekturze Fabric. Ta nowatorska konstrukcja jest wynikiem siedmiu lat badań na Uniwersytecie Carnegie Mellon, które szczegółowo opisano w pracy "Programmable, Energy-minimal Computer Architectures".

Według twórców, chip ma oferować wydajność porównywalną z najlepszymi dostępnymi procesorami, przy znacznie mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Twierdzą, że jego efektywność energetyczna przewyższa o 100 razy procesory oparte na architekturze von Neumanna i o 1000 razy bardziej energochłonne procesory graficzne. Pierwszy działający egzemplarz został już otrzymany przez naukowców.

Konstruktorzy procesora Monza podkreślają, że sekretem ich sukcesu jest zupełnie nowe podejście do projektowania architektury procesora. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, które realizują sekwencyjnie serię instrukcji, nowa architektura umożliwia optymalizację pracy przez równoczesne wykonywanie wielu instrukcji. Dzięki temu, kompilator stworzony specjalnie dla tej architektury umożliwia kompilację programów napisanych w językach C lub C++, otwierając drzwi do nowych możliwości w przetwarzaniu danych.

