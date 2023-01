Ustawa wiatrakowa. Nowa propozycja jak kij w szprychy

Polski rząd miał zająć się odblokowaniem energetyki wiatrowej. Branży zależało na zniesieniu tzw. zasady 10 H, która mówiła, że elektrownie wiatrowe muszą być oddalone od zabudowań mieszkalnych co najmniej o równowartość dziesięciokrotności własnej wysokości. Domagano się, by nowe przepisy pozwalały budować wiatraki w odległości nie mniejszej niż 500 m.

Na ostatniej prostej wprowadzono poprawkę, która przekłada się na drastyczne zmiany w perspektywie rozwoju energetyki wiatrowej . Odległość zmieniono z 500 m na 700 m. Wydawać by się mogło, że różnica nie jest duża, ale znacząco wpłynie na możliwości w kontekście budowy elektrowni wiatrowych.

Według udostępnionych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej informacji zmiana reguły z 10 H na 500 m miała przenieść się na 25-krotne zwiększenie dostępności terenów pod inwestycje wiatrowe (z 0,28 proc. do 7,08 proc. powierzchni Polski). Przy 700 m czekają nas znaczne ograniczenia.

- Bez 500 metrów ustawa wiatrakowa jest bublem - przez dziesięć lat nie powstanie żadna nowa farma wiatrowa. Zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na 700 m niesie za sobą tragiczne dla energetyki wiatrowej konsekwencje. Uniemożliwi ona wykorzystanie potencjału jaki drzemie w polskim wietrze. Zamiast kilkunastu, powstanie co najwyżej kilka GW mocy w wietrze. To de facto dalsze blokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. To niezrozumiałe w obliczu kryzysu energetycznego i dramatycznie wysokich cen energii - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.