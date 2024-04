Przełom w protetyce na PW. Implanty zębowe z drukarki 3D

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej i Narodowego Uniwersytetu w Tajwanie stworzyli przy użyciu druk 3D innowacyjne implanty zębowe. Będą one nie tylko tańsze w produkcji, ale też w pełni spersonalizowane. W efekcie może to znacznie zwiększyć dostępność i jakość implantów tworzonych na indywidualne zamówienie. Pozwoli to zastąpić zęby utracone w wypadku lub wyniku choroby szybciej i mniej kosztownie niż w przypadku stosowania tradycyjnych implantów.

Implanty zintegrowane z kością pacjenta

Badania prowadzone przez zespół z Politechniki Wrocławskiej mogą okazać się przełomem w implantologii. Ich wyniki wskazują bowiem, że implanty zębowe produkowane techniką drukowania 3D mogą z czasem integrować się z kością pacjenta. Proces ten jest czasochłonny, jednak stać się może się istotnym postępem w dziedzinie protetyki.

Zespół Politechniki Wrocławskiej © Politchnika Wrocławska

Biodegradowalne implanty zębowe

Innowacyjnym pomysłem wrocławskich badaczy jest użycie magnezu jako składnika implantów zębów wyprodukowanych przy użyciu drukarki 3D. Ten biodegradowalny materiał sprawi, że "nowy" ząb będzie mógł z czasem naturalnie wrosnąć w tkankę kostną pacjenta. Naukowcy zaplanowali, aby już na etapie "produkcji" implantu, ceramiczną koronę pokryć warstwą, która z czasem uległaby biodegradacji.

Obecnie prowadzone są wszechstronne badania nad tą technologią. Obejmują one kilka etapów, począwszy od dokładnego projektowania trójwymiarowego, przez produkcję implantu, aż po testy jego wytrzymałości. Projekt, znany jako CERMET, finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce oraz MOST na Tajwanie. Na on międzynarodowy i interdyscyplinarny charakterze. Praca badawcza wrocławskich studentów i naukowców może zatem znacząco przyczynić się do rozwoju stomatologii.

Na czym polega druk 3D?

Podstawy druku 3D są znane od dłuższego czasu. Proces ten rozpoczyna się od zaprojektowania obiektu za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego. Następnie przy użyciu drukarki 3D, która określa maksymalne wymiary tworzonego przedmiotu, rozpoczyna się właściwy druk. W procesie druku mogą być używane różnorodne materiały, najczęściej wykorzystuje się jednak różne rodzaje tworzyw sztucznych. Na rynku dostępne są również drukarki 3D, umożliwiające drukowanie przy użyciu metali.

Drukowanie 3D odbywa się warstwami, co można porównać do budowania struktury z klocków LEGO. Użycie tej metody pozwala na tworzenie skomplikowanych detali z dużą dokładnością. Sprawia to, że technologia ta znalazła zastosowanie w wielu branżach, w tym w medycynie, motoryzacji i lotnictwie.

Druk 3D staje się również coraz bardziej dostępny dla amatorów. Obecnie podstawowe modele drukarek 3D są na tyle przystępne cenowo, że każdy może spróbować swoich sił w projektowaniu i tworzeniu własnych przedmiotów. Dzięki temu technologia ta zyskuje popularność wśród hobbystów, modelarzy oraz wśród osób poszukujących sposobów na samodzielne tworzenie trudno dostępnych lub kosztownych części zamiennych.