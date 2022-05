Przewód USB typu C do zasilania laptopa. Moc aż 240 W

Standard USB-C w szybkim czasie w zasadzie wyparł z nowych urządzeń wejście micro-USB. Trudno się temu dziwić. Technologia ta dysponuje lepszymi parametrami, ale przede wszystkim jest symetryczna, więc raz na zawsze zniknął problem obracania końcówki, aby dopasować ją do gniazda.

Jednakże, aby USB-C stało się w pełni uniwersalne, musi zacząć dostarczać większą moc. Obecne dotychczas na rynku kable USB typu C pozwalały na zasilanie urządzeń z mocą maksymalną 100 W. To wystarczające parametry do ładowania smartfonów, tabletów czy zasilania niewielkich urządzeń, a nawet laptopów biznesowych. "Poważny" sprzęt wymaga jednak większej mocy.