Przezroczyste panele fotowoltaiczne. Litwini już je mają

Przezroczyste panele fotowoltaiczne to często tylko ciekawostka dla przeciętnego zjadacza chleba, lecz dla wielu przedsiębiorstwach to produkt naprawdę pożądany. W przypadku dużych przeszklonych powierzchni, na przykład w centrach handlowych, tego typu technologia pozwala zapewnić odpowiedni dostęp światła oraz produkować prąd.

Podobnie rzecz ma się w przypadku stosowania fotowoltaiki w rolnictwie . Zapewnienie częściowej transparentności pozwala na doprowadzenie odpowiednio dużej ilości światła do roślin, przy jednoczesnej ochronie ich przed palącym słońcem w miesiącach letnich. Dlatego rozwiązania litewskiego przedsiębiorstwa Solitek są doceniane od kilku lat.

Najnowszy moduł fotowoltaiczny wprowadzony przez firmę oznaczony jest jako M40. Jego moc wynosi 235 W, a przy tym jest o 40 proc. bardziej transparentny od swoich poprzedników. Jego sprawność to 12,6 procent, a wymiary to 1,77 x 1,04 x 0,007 m.

Zdaniem twórców modułów, są one całkiem wydajne. Twierdzą oni, że zajmując taką samą powierzchnię, co klasyczne panele fotowoltaiczne, wyprodukują one maksymalnie o połowę mniej prądu, niż standardowa instalacja.