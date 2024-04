Przydatne akcesoria do auta. Powinny być w każdym samochodzie

Uchwyt na telefon

Ciężko wyobrazić sobie dzisiaj podróżowanie samochodem bez telefonu. Uchwyt do telefonu marki Qifutan jest wielofunkcyjny. Możemy przymocować go do szyby, deski rozdzielczej albo nawiewu. Dodatkowo pozwala na ustawienie smartfona pod dowolnym kątem dzięki regulowanemu ramieniu.

Uchwyt do telefonu Qifutan © Amazon

Uchwyt na okulary

Okulary przeciwsłoneczne są niezbędnym dodatkiem dla kierowcy w słoneczne dni. Jednak nie każdy samochód ma fabryczny schowek na nie. Tutaj pomóc może uchwyt Yuoyar. Zamontowany na osłonie przeciwsłonecznej tworzy łatwe w dostępie i bezpieczne miejsce dla okularów.

Uchwyt na okulary Yuoyar © Amazon

Zabezpieczające etui na kluczyki

Obecnie coraz więcej samochodów stosuje technologie keyless, czyli bez kluczykowego otwierania samochodu. Jest to rozwiązanie wygodne, ale i niebezpieczne, ponieważ naraża właścicieli na łatwiejszą kradzież samochodu. Etui na kluczyki Lanpard pozwala na komfortowe i bezpieczne przechowywanie kluczyków. Blokuje sygnały, które ktoś mógłby wykorzystać do łatwej kradzieży auta.

Etui na kluczyki Lanpard © Amazon

Samochodowy kosz na śmieci

Kompaktowy kosz na śmieci do samochodu Accmor pozwala na zachowanie porządku we wnętrzu auta. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz uchwytowi można go umieścić zarówno w środkowym tunelu samochodu jak i w bocznych schowkach.

Samochodowy kosz na śmieci Accmor © Amazon

Elegancki zapach do samochodu

Choć jest wiele różnych zapachów do samochodów to ten od marki Drift jest z pewnością nietypowy. Wykonany jest z drewna i przy użyciu naturalnych olejków eterycznych. Wyróżnia go elegancki design, dzięki któremu z łatwością dopasowuje się do wnętrza auta.

Zapach samochodowy Drift © Amazon

Wieszaki na zakupy

Wieszaki do auta są na pewno akcesorium niepozornym, ale ułatwiającym codzienne zakupy. Dzięki nim torby nie będą wywracać się w bagażniku czy na tylnych siedzeniach podczas jazdy. Wieszaki Amooca możemy w łatwy sposób przymocować do zagłówka któregoś z przednich siedzeń auta.

Wieszaki na zakupy Amooca © Licencjodawca