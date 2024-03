Przydomowe turbiny wiatrowe w Polsce okazały się kiepską inwestycją

Inicjatywa "Moja elektrownia wiatrowa" zakłada wspieranie finansowe w wysokości 50% kwalifikowalnych kosztów związanych z budową elektrowni wiatrowej (do maksymalnie 30 tys. zł), a także dofinansowanie do 50% kwalifikowalnych wydatków (do kwoty 17 tys. zł) na zakup magazynu energii o pojemności minimum 2 kWh. Taki krok jest odpowiedzią na fakt, iż choć sektor energetyki prosumenckiej w Polsce rozwija się, to robi to głównie poprzez instalacje fotowoltaiczne. Obecnie zarejestrowano 1,4 mln takich instalacji, które dostarczają ponad 10 MW mocy, co stanowi 16% mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym oraz 63% całkowitej mocy fotowoltaicznej w kraju.