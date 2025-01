Używasz tych aplikacji? Bateria w twoim smartfonie szybciej padnie

Smartfony to nieodłączny element naszego życia, ale im więcej aplikacji używamy , tym krócej działa bateria naszego urządzenia. Codziennie korzystamy z programów, które będąc prawdziwymi pożeraczami energii, szybko wyczerpują baterię.

Jedną z głównych przyczyn szybkiego rozładowywania się baterii są aplikacje społecznościowe. Facebook generuje ogromną liczbę powiadomień i wykorzystuje moduł GPS, co przekłada się na znaczne zużycie energii. Powszechnie używany Messenger również przyczynia się do szybszego spadania poziomu baterii.

Zwiększ głośność telefonu bez zmiany ustawień. To bardzo proste

Zwiększ głośność telefonu bez zmiany ustawień. To bardzo proste

Aplikacje wykorzystujące GPS, takie jak mapy, należą do najgorszych pod względem zużycia baterii. Na przykład gra Pokemon GO nieustannie korzysta z modułu GPS, co wymaga częstego ładowania smartfona. Wielu użytkowników korzysta z dodatkowych powerbanków, aby uniknąć całkowitego rozładowania urządzenia.