Przyszłość OZE w Polsce. Szacunki są imponujące

Odnawialne źródła energii będą odgrywać coraz większą rolę w polskim miksie energetycznym. Z opracowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczny "Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032" wynika, że w perspektywie do 2030 r. OZE mogą produkować w Polsce nawet 100 TWh energii elektrycznej w skali roku.

Jeśli taki scenariusz zostałby zrealizowany, oznaczałoby to, że zielona energia stanowiłaby więcej niż 50 proc. energii produkowanej w Polsce. To optymistyczna wizja przyszłości, jeśli chodzi o dekarbonizację polskiej energetyki .

Według opracowanego przez PSE planu tylko na podstawie sumy mocy źródeł istniejących, zawartych umów o przyłączenie lub wydanych warunków przyłączenia oraz mocy morskich elektrowni wiatrowych określonej w ustawie o wsparciu morskich elektrowni wiatrowych, w ciągu najbliższych dziesięciu lat w KSE może powstać 25 GW lądowych i morskich elektrowni wiatrowych , których potencjał produkcyjny do 77 TWh rocznie.

Oprócz tego możemy liczyć na rozwój fotowoltaiki. Do 2032 r. może powstać ponad 20 GW źródeł fotowoltaicznych, bez uwzględniania instalacji prosumenckich powstałych po 31.12.2021 r. Ich potencjał wytwórczy to ok. 21 TWh w skali roku.