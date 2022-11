Ukraińcy odzyskali farmę fotowoltaiczną w okolicy Chersonia

Ukraina odzyskała kontrolę nad niemałą elektrownią fotowoltaiczną zlokalizowaną w obwodzie chersońskim. Tryfonivska Solar Power Plant (Tryfoniwśka SES) to obiekt o mocy 10 MW zlokalizowany we wsi Tryfoniwka na północy obwodu chersońskiego w rejonie berysławskim. Wraz z wyzwolniem tego regionu, Ukraińcy odzyskali możliwość korzystania z farmy.

Budowa elektrowni we wsi Tryfoniwka rozpoczęła się w marcu 2017 r. i zakończyła w lipcu tego samego roku. W ciągu roku miała produkować ok. 11-12 GWh zielonej energii, dzięki czemu redukcja emisji dwutlenku węgla w porównaniu do źródeł energii opartych o paliwa kopalne, wynosiła ok. 12 tys. ton.