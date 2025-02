Przyszły zamiennik zwykłych baterii. Jest tańszy i ekologiczny

Celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, nieustannie dąży się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, choć bywają one zmienne i nieprzewidywalne. Dlatego koniecznością staje się rozwój zaawansowanych technologii magazynowania energii, a akumulatory są jednym z najbardziej efektywnych narzędzi w tej dziedzinie. Niestety, litowo-jonowe wersje akumulatorów mają wiele wad ekologicznych, co sprawia, że baterie protonowe stają się atrakcyjnym rozwiązaniem.