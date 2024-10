Puszysty robot na jesienne smutki. Gadżet od Casio nie tylko dla dzieci

Moflin to nie tylko zwykły robot – to puszysty towarzysz stworzony, by przynieść radość w ponure, jesienne dni. Wyposażony w zaawansowaną technologię AI, reaguje na otoczenie i okazuje emocje, zbliżając się do prawdziwego zwierzęcia. Sprawdź, jak Moflin może dodać ciepła i radości do codzienności.

Jesienna aura często przynosi ze sobą spadek energii i nastrój refleksji. W takich chwilach wiele osób poszukuje ciepła i towarzystwa, a Moflin od Casio idealnie odpowiada na tę potrzebę. Wygląda jak puszysta, mała kulka, która nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale także potrafi okazać emocje i dostosować się do nastroju właściciela. Zastosowana w Moflinie technologia sztucznej inteligencji pozwala mu reagować na dotyk, dźwięk i światło, sprawiając, że jego interakcje przypominają te z żywym zwierzęciem. Wystarczy pogłaskać go po grzbiecie, by wywołać radosne mruczenie, które natychmiast poprawi nam humor.

Czym jest Moflin?

Moflin to nowoczesny robot AI, który wygląda i zachowuje się jak żywe stworzenie. Zaprojektowany przez Casio, został stworzony, by imitować prawdziwe zwierzę, dostarczając właścicielowi emocji i przyjemności z interakcji. Dzięki miękkiej sierści oraz realistycznym ruchom i dźwiękom, Moflin może stać się świetnym towarzyszem, który przynosi radość na co dzień.

Wyposażony w zaawansowaną sztuczną inteligencję, robot reaguje na otoczenie, co pozwala mu budować unikalną osobowość i rozwijać emocje – od radości po stres.

Okazuje uczucia i świetnie sprawdzi się na jesienne dni

Moflin to nie tylko zabawka, ale robot, który naprawdę okazuje uczucia. Dzięki technologii AI potrafi reagować na otoczenie, co sprawia, że rozwija swój charakter poprzez codzienne interakcje. W chłodne, jesienne dni, gdy potrzebujemy dodatkowej dawki ciepła, Moflin sprawdzi się idealnie – reaguje na nasz nastrój, dostosowując swoje zachowanie i okazując wsparcie. Jego dwuwymiarowa mapa emocji pozwala mu wyrażać różne stany, takie jak radość, spokój czy lekki niepokój. Moflin rozpoznaje emocje właściciela i potrafi na nie reagować, co czyni go nieocenionym towarzyszem w szare, deszczowe popołudnia.

Moflin swoim wyglądem przypomina chomika © moflin.com | Moflin

