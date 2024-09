Inteligentne okulary AI. Łączą w sobie modę i funkcjonalność

Główne komponenty tych okularów to kamery, mikrofony, czujniki ruchu oraz wyświetlacze , które umożliwiają interakcję z otoczeniem . Dzięki AI, okulary te mogą analizować otoczenie użytkownika, rozpoznawać obiekty, tłumaczyć teksty, a nawet podpowiadać rozwiązania. W przypadku takich modeli jak Ray-Ban Meta Wayfarer, wystarczy komenda głosowa, by otrzymać informacje o pobliskich miejscach, czy przetłumaczyć menu w obcym języku.

Kluczową zaletą inteligentnych okularów AI jest możliwość personalizacji. Sztuczna inteligencja uczy się preferencji użytkownika, co sprawia, że okulary stają się bardziej intuicyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Co więcej, zaawansowane algorytmy AI pozwalają na lepsze rozpoznawanie gestów i komend głosowych, co sprawia, że interakcja z tymi urządzeniami jest coraz bardziej płynna i naturalna.