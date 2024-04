Robot zmienił swój kształt i uciekł z więzienia. Sprawdź, co jeszcze potrafi to urządzenie

Robot zmienia swój kształt i wydostaje się dzięki temu z maleńkiej celi zbudowanej z metalowych prętów. Choć brzmi to niczym pomysł rodem z filmów SF, to urzeczywistniła go właśnie grupa naukowców. Opracowali oni bowiem robota, który potrafi adaptować się do otoczenia i w zależności od panujących warunków zmieniać swoją formę.

Zespół badawczy pod przywództwem z dr. Chengfeng Pan z Chinese University of Hong Kong stworzył niezwykłego robota. Jest on w stanie płynnie przejść ze stanu stałego do ciekłego oraz na odwrót. Charakteryzuje się również magnetycznymi właściwościami oraz zdolnością do przewodzenia elektryczności. Inspiracją do stworzenia tego innowacyjnego urządzenia było badanie ogórka morskiego - morskiego organizmu pozbawionego kręgosłupa.

Jak udało się stworzyć zmiennokształtnego robota?

Doktor Chengfeng Pan stwierdził, że roboty, które będą mogły przełączać się między stanem ciekłym i stałym, staną się jeszcze bardziej funkcjonalne.

Przy tworzeniu robota badacze posłużyli się innowacyjnym materiałem - "magnetoaktywną maszyną przejściową między fazą stałą a ciekłą". Sposób opracowania tego materiału opisano na łamach serwisu Eureka Alert. Zgodnie z podanymi przez niego informacjami materiał powstał przez umieszczenie cząstek magnetycznych w galu. Metal ten charakteryzuje się niezwykle niskim punktem topnienia (29,8°C), co pozwala na łatwą zmianę jego stanu pod wpływem temperatury.

Carmel Majidi z Carnegie Mellon University zaznaczył, że wspomniane cząsteczki pełnią podwójną funkcję. Są one z jednej strony odpowiedzialne za reakcję materiału na zmieniające się pole magnetyczne, umożliwiając jego podgrzewanie i znaczącą zmianę fazy. Z drugiej zapewniają zaś robotom mobilność i zdolność do poruszania się pod wpływem działania pól magnetycznych.

Przeprowadzone testy wykazały, że materiał ten zdolny jest do adaptacji. Przy użyciu pola magnetycznego naukowcy mogli zmusić roboty do przedzierania się przez przeszkody, czy wspinania po ścianach. Udało im się nawet podzielić je na dwie części, które współpracowały przy wykonywaniu zadań takich jak transportowanie drobnych przedmiotów, po czym ponownie się łączyły, wracając do pierwotnej formy. Jednym z testów była również ucieczka z miniaturowego więzienia.

Mimo że taka technologia może wywoływać obawy, to małe urządzenie ma potencjalnie szerokie zastosowanie, między innymi w medycynie czy inżynierii. Robot ten został wykorzystany do usunięcia obcego ciała z modelu żołądka oraz do podawania leków. Naukowcy wierzą, że sprawdzi się również jako inteligentny robot lutowniczy do prac montażowych i napraw elektroniki oraz jako zmechanizowana "śruba", ułatwiająca montaż w trudno dostępnych lokacjach.