Recepta na poranek. Jak wstawać bez ustawiania kolejnych drzemek?

Sen jest kluczowy dla naszego zdrowia i ogólnego samopoczucia. Jeśli nie zadbasz o odpowiednią ilość snu, trudniej będzie się skoncentrować, a energia szybko opadnie. Problem z wczesnym wstawaniem dotyka wielu osób, zwłaszcza tych, które korzystają z kolejnych drzemek na budziku. Takie podejście może prowadzić do zaspanie i frustracji, ale istnieją sposoby, by tego uniknąć.

Jeśli zaraz po przebudzeniu sięgasz po telefon, by ustawić kolejną drzemkę, spróbuj wieczorem ustawić budzik w smartfonie i zostawiać go w innym pomieszczeniu niż sypialnia. Jeśli obawiasz się, że nie usłyszysz alarmu, pozostaw telefon w pokoju, ale w trudno dostępnym miejscu, np. na wysokiej półce. Lepszą opcją może być tradycyjny budzik, który pozwoli odłożyć telefon na noc do innego pokoju.