Pływająca farma fotowoltaiczna w Gdańsku. Pierwsza taka w Polsce

W Gdańsku uruchomiono pierwszą pływającą farmę fotowoltaiczną. Obiekt powstał na zlecenie Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Projekt ten nie jest wybitny pod względem mocy zainstalowanej - jest to mikroinstalacja o mocy 49,5 kW. Pod pewnymi względami jest on jednak wyjątkowy.

Pływająca farma fotowoltaiczna, którą w Gdańsku zbudowała firma Antamion, to pierwszy tego typu obiekt w Polsce, który został zbudowany na sztucznym zbiorniku wodnym. Co więcej, jak czytamy w serwisie green-news.pl, jest to pierwsza farma funkcjonująca na wodzie, której konstrukcja została zaprojektowana z myślą o polskich warunkach hydrologicznych i meteorologicznych.