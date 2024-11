Recyklomaty są już w Polsce. Oddaj butelki i kartony i zyskaj zniżki

Według portalu zielona.interia.pl, dwa recyklomaty znajdują się w łódzkich sklepach Auchan - w centrum Tulipan oraz na Polesiu. Warto zaznaczyć, że masa działa w oparciu o technologię opracowaną we współpracy z firmami Remondis i Tetra Pak. Maszyny te pozwalają oddać zarówno puszki, jak i butelki, a także kartony. Co więcej, można tam zostawiać opakowania kupione w innych sklepach, co znacznie zwiększa wygodę dla klientów. Niespodzianką jest to, że środki zwracane są także za kartony.