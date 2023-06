Rekord temperatury fuzji jądrowej. Gorętsza od Słońca

Naukowcy z Oak Ridge National Laboratory, Princeton Plasma Physics Laboratory i Tokamak Energy Ltd przeprowadzili badania, które mogą stanowić przełom w technologii. Zespołowi badawczemu udało się osiągnąć w tokamaku temperaturę na poziomie blisko 100 milionów stopni Celsjusza. Poziom ten jest wymagany w elektrowniach termojądrowych do wytwarzania energii komercyjnej.

Tokamak to urządzenie, które stosuje się do fuzji magnetycznej. W reakcjach tych silne pole magnetyczne wykorzystuje się do kontrolowania i ograniczania gorącej plazmy paliwa termojądrowego w rdzeniu reaktora. Głównym celem, który naukowcy muszą osiągnąć, jest utrzymanie stabilnego stanu plazmy, w którym reakcje syntezy jądrowej mogą zachodzić w sposób ciągły, co pozwala na osiągnięcie nieograniczonego źródła energii.