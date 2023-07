Rewolucja w budownictwie. Opracowano beton bez cementu

Beton, charakteryzujący się doskonałą ciekłością, został wpompowany, osiągając wytrzymałość na obciążenia rzędu 5000 funtów na cal kwadratowy, wyższą niż standard ASTM około 4000 psi do większości zastosowań betonu do celów mieszkalnych, handlowo-usługowych i infrastrukturalnych. Spełnia on również główne standardy branżowe, wykazując się wyjątkową trwałością - odpornością na cykle zamrażania i rozmrażania, reakcje alkaliczno-krzemionkowe oraz na wnikanie chlorków i kwasów oraz - jest kompatybilny z konwencjonalnymi domieszkami do betonu, umożliwiając łatwe połączenie z dotychczasowymi metodami budowlanymi.