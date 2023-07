Nowa elektrownia przy granicy Polski? Złożono wniosek o koncesję

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl twierdzą, że firma złożyła już wniosek o koncesję dla elektrowni Power-to-X do Państwowego Urzędu Środowiska Branderburgii. Obiekt będzie produkować energię przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych i magazynować je w dwojaki sposób.

Projekt elektrowni ma zostać przygotowany przez biuro inżynieryjne Afry. Jednym z głównych elementów elektrowni będzie turbina gazowa zakwalifikowana jako "H2-ready", czyli przystosowana do korzystania z wodoru. Na początku będzie ona mogła działać w oparciu o mieszankę wodoru i paliwa gazowego, gdzie wodór będzie stanowić 53 proc. objętości. Docelowo ma być gotowa do pracy na czystym wodorze.

W ramach projektu ma powstać elektrolizer, którego zadaniem będzie produkcja zielonego wodoru w ilości 700 kg na godzinę. Będzie to wymagać ok. 400 MW mocy. Wodór będzie magazynowany, a w razie potrzeby będzie istniała możliwość przetworzenia go na energię elektryczną przy wykorzystaniu elektrowni gazowo-parowej. Drugi sposób magazynowania będzie skupiał się na cieple. Chodzi o magazynowanie ciepła odpadowego, które będzie mogło być uwalniane w późniejszym czasie.